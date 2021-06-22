Медики лише констатували смерть.

У Києві з вікна 20 поверху випала дівчина.

Трагічний випадок стався 22 червня у Подільському районі столиці на вулиці Сергія Данченка.

Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua.

"За словами очевидців, дівчині було близько 25 років, випала з 20 поверху. Медики лише констатували смерть. На місце їде слідчо-оперативна група і криміналісти. Вони встановлять причини трагічної події", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 червня у Києві дворічна дитина випала з вікна дев'ятого поверху і загинула. У квартирі на момент трагедії перебували мати, дідусь та бабуся.

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