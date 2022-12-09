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У Києві з сім'ї вилучили 4-місячного хлопчика: постійно плакав і жив в антисанітарії (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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У Києві з сім'ї вилучили 4-місячного хлопчика: постійно плакав і жив в антисанітарії (фото)

Фото: Поліція Києва / Facebook

В поліцію повідомили мешканці багатоповерхівки.

У Києві з соцпрацівники та поліцейські вилучили з неблагополучної родини 4-місячного хлопчика. Дитина жила в безладі, антисанітарії та постійно плакала.

Про це повідомили в поліції Києва.

До правоохоронців надійшло повідомлення від мешканців будинку на вулиці Сергія Берегового. Вони стверджували, що малюк постійно плаче та за ним не доглядають.

Щоб встановити всі обставини, патрульна поліція разом із соцпрацівниками виїхали на місце. Вони встановили, що у квартирі проживає жінка із 4-місячною дитиною.

"Перевіривши умови проживання поліцейські разом із соцпрацівниками виявили занедбану оселю із непридатними умовами для проживання немовляти. В квартирі був бруд, сморід, антисанітарія та розкидані речі", - повідомили в поліції.

Дитину вилучили та доставили до лікарні для перевірки стану здоров’я. На мати малюка склали адміністративний матеріал за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення та попередили про кримінальну відповідальність

© Поліція Києва / Facebook
Фото: Поліція Києва / Facebook
© Поліція Києва / Facebook
Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, у Польщі виявили 24-річну жінку, яка у лісі жила зі своєю дворічною дочкою в наметі. Дитина була застуджена та має інфекцію верхніх дихальних шляхів.

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Дата публікації
Перегляди
285
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