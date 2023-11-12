У Києві з шостого поверху викинули щеня: що сталося із собачкою (фото)

Очевидці стверджують, що власниця песика була в нетверезому стані.

У Києві з шостого поверху багатоквартирного будинку викинули собаку. Причини жорстокого поводження з твариною невідомі.

Про це в неділю, 12 листопада, повідомили на Facebook-сторінці Команди порятунку тварин міста Києва.

Коли чергові рятувальники тварин прибули за вказаною адресою, на місці було багато людей та поліція, але відвезти постраждале щеня до ветеринарної клініки ніхто не квапився.

“Що насправді сталося, ми можемо лише припускати - у рятувальників не було часу щось там виясняти, адже кожна хвилина могла б виявитися для песика фатальною. Люди на місці казали, що власниця була в стані сильного алкогольного сп'яніння”, - йдеться у повідомленні.

Нещасне щеня на кличку Рем доставили до клініки, його стан стабілізували.

“В режимі реального часу триває обстеження Рема, плекаємо надію, що отримані травми не надто серйозні. Поліцією відкрито кримінальне провадження по статті "Жорстоке поводження з тваринами", - повідомили в Команді порятунку тварин міста Києва.

Нагадаємо, раніше у місті Ковелі Волинської області небайдужа мешканка відреагувала на знущання над твариною власниці вівчарки. Вона підвісила свого собаку за задні лапи до балкону першого поверху.

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