У Києві з шостого поверху багатоповерхівки обвалилася дідусева "теплиця": що відомо про постраждалих

На місці події працювали рятувальники, які демонтували небезпечні конструкції. Місце події обгородили.

У Києві стався обвал на балконі. Надзвичайна подія сталася у 9-поверховому будинку на вулиці Вербицького, що в Дарницькому районі столиці.

Про це у п'ятницю, 11 червня, поінформувала "Магнолія-ТВ".

"У будинку обвалилася добудова балкону на 6-му поверсі. Тільки дивом в цей момент внизу ніхто не йшов, тож обійшлося без жертв та постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Сусіди розповіли, що у квартирі, де стався обвал, живе дідусь. В нього на балконі була добудова, в якій він вирощував зелену розсаду. Та власноруч змайстрована клумба "втомилася" і обвалилася.

На місці події працювали рятувальники, які демонтували небезпечні конструкції. Місце події обгородили.

Нагадаємо, у Києві в житловому будинку обвалився балкон, зачепивши конструкції на ще двох поверхах.

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