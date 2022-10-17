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У Києві з-під завалів зруйнованого будинку врятували кота Філю: зворушливе відео

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У Києві з-під завалів зруйнованого будинку врятували кота Філю: зворушливе відео

Скриншот із відео

Кота на ім'я Філя рятувальники дістали з під-завалів.

У Києві з-під завалів житлового будинку, зруйнованого внаслідок російської атаки дроном-камікадзе, врятували кота Філю.

Зворушливе фото 17 жовтня опублікував мер столиці Віталій Кличко.

"Кота врятували тільки що з-під завалів будинку в Шевченківському районі", - написав він.

Заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко також показав відео рятувальної операції.

"Ось найкраща ілюстрація українців - врятували із завалів котика. Просто подивіться з якою ретельністю йому надається допомога!" - написав він.

© facebook/Віталій Кличко
Фото: facebook/Віталій Кличко
© Вартові.Еспресо
Фото: Вартові.Еспресо

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