У Києві з-під завалів будинку дістали тіло ще однієї загиблої жінки

Із-під завалів житлового будинку в центрі Києва через добу після російської атаки дроном-камікадзе знайшли тіло ще однієї загиблої жінки.

Про це 18 жовтня повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Літня жінка стала п'ятою жертвою вчорашньої атаки РФ на столицю.

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"Пошуково-рятувальні роботи в будинку тривають. Працюють рятувальники, інші служби. Розбирають завали та вивозять будівельне сміття", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, росіяни дроном-камікадзе вбили молоде подружжя в Києві. На початку року загиблим чоловікові та жінці виповнилося по 34 роки. Пара чекала на дитину. Дівчина була на 6-му місяці вагітності.

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