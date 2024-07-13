У Києві з озера дістали потопельника – проте це не стало на заваді відпочинку людей: фото

Люди продовжили відпочинок поруч з тілом людини.

У Києві з озера Верховина дістали тіло потопельника.

Про це пише місцевий Telegram-канал.

"Проте це не заважає іншим людям відпочивати собі далі, разом із своїми дітьми", - йдеться у повідомленні.

На фото видно, як тіло людини лежить біля входу до водойми, а люди продовжують відпочивати поруч.

Тіло потопельника на озері Верховина у Києві / Фото: Київ оперативний у Telegram

Нагадаємо, у Києві на місці "прильоту" вдалося врятувати кота під завалами будинку.

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