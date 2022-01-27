У Києві з квартири, заваленої мотлохом до стелі, врятували маленьких дітей (фото)

У Києві з квартири, заваленої мотлохом до стелі, врятували маленьких дітей (фото)

Трьох дітей вилучили з родини.

У Києві правоохоронці виявили у квартирі, заваленій сміттям та мотлохом, трьох дітей віком від 2 до 4 років без нагляду батьків. У помешканні перебував тільки нетверезий чоловік.

Про це повідомили у поліції Київської області.

Правоохоронцям зателефонував чоловік та повідомив, що у квартирі на вулиці Маршала Тимошенка стався конфлікт та бійка.

ГУ Національної поліції в Київській області

За вказаною адресою виїхали патрульні та медики. На місці події вони побачили трьох малолітніх дітей, які перебували у жахливих умовах. Трикімнатне помешкання майже до стелі було захаращене сміттям та мотлохом. Батьків у квартирі не було, однак там перебував чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння, який назвався їхнім родичем.

Співробітники ювенальної превенції Оболонського управління поліції та представники служби у справах дітей і сім’ї прийняли рішення про вилучення дітей, 2018, 2019 та 2020 років народження, та відвезли їх до лікарні.

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