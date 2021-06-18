У Києві з Центру соціально-психологічної реабілітації зникла неповнолітня дівчина: фото, прикмети

Софія Таравська, 2005 року народження, 17 червня самовільно залишила ЦСПРД №1 та дотепер не повернулась.

У Києві з Центру соціально-психологічної реабілітації зникла неповнолітня дівчина.

Софія Таравська, 2005 року народження, 17 червня самовільно залишила ЦСПРД №1 та дотепер не повернулась.

Про це повідомляє Деснянське управління поліції Києва.

Прикмети: зріст 150-160 см, середньої статури, темно-каштанове волосся із білими пасмами, коліна у подряпинах від катання на роликах, шрам над верхньою губою.

Поліція Києва / Facebook

Була одягнена у чорний сарафан, білу кофту в чорну смужку, сіро-білі кросівки на високій підошві.

"У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцеперебування неповнолітньої, просимо телефонувати за номером "102", - йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, під Києвом у Броварах зникла 17-річна дівчина. Згодом у поліції повідомили, що Анна Новікова знайдена, дівчину повернули батькам.

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