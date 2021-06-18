У Києві з Центру соціально-психологічної реабілітації зникла неповнолітня дівчина: фото, прикмети

Софія Таравська, 2005 року народження, 17 червня самовільно залишила ЦСПРД №1 та дотепер не повернулась.
У Києві з Центру соціально-психологічної реабілітації зникла неповнолітня дівчина.
Софія Таравська, 2005 року народження, 17 червня самовільно залишила ЦСПРД №1 та дотепер не повернулась.
Про це повідомляє Деснянське управління поліції Києва.
Прикмети: зріст 150-160 см, середньої статури, темно-каштанове волосся із білими пасмами, коліна у подряпинах від катання на роликах, шрам над верхньою губою.
Була одягнена у чорний сарафан, білу кофту в чорну смужку, сіро-білі кросівки на високій підошві.
"У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцеперебування неповнолітньої, просимо телефонувати за номером "102", - йдеться у повідомленні поліції.
Нагадаємо, під Києвом у Броварах зникла 17-річна дівчина. Згодом у поліції повідомили, що Анна Новікова знайдена, дівчину повернули батькам.