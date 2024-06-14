У Києві з багатоповерхівки упав 15-річний підліток: що сталося (фото)

У п’ятницю, 14 червня, у Дніпровському районі Києві в дворі багатоповерхівки було виявлено тіло 15-річного підлітка, який розбився внаслідок падіння з висоти. Від отриманих травм хлопець загинув.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

“Інформація про смерть дитини надійшла сьогодні до поліції Києва близько о 18:00. Як повідомили мешканці, у дворі багатоповерхового будинку вони виявили тіло підлітка без ознак життя”, - йдеться у повідомленні.

На місці трагічної події працювали слідчо-оперативна група, співробітники ювенальної превенції та судово-медичний експерт.

“Після встановлення усіх деталей та проведення першочергових слідчих дій буде вирішене питання щодо правової кваліфікації”, - додали в поліції, не підтверджуючи і не спростовуючи версію про самогубство.

У Telegram-каналі “Труха. Київ” уточнили, що трагедія сталася у житловому комплексі “Паркові Озера”, де підліток начебто випав із вікна.

15-річного хлопця знайшли мертвим у дворі багатоповерхівки / Фото: Труха

Нагадаємо, раніше поліція Києва виявила 18-річного хлопця, який днями запустив салют із вікна багатоповерхівки в Оболонському районі.

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