У Києві з Андріївського узвозу приберуть розкладки із сувенірами та картинами: де буде нова локація

У Києві з Андріївського узвозу приберуть розкладки із сувенірами та картинами: де буде нова локація

Торговців планують перемістити на Алею художників та Пейзажну алею до 1 березня.

У Києві з Андріївського узвозу приберуть розкладки із сувенірами та картинами.

Торговців планують перемістити на Алею художників та Пейзажну алею до 1 березня.

Про це повідомляє "КиевVласть" з посиланням на протокол доручення КМДА.

За результатами засідання від 31 січня 2022 року було вирішено розробити план-схему розміщення художньої та сувенірної продукції на Алеї художників та Пейзажній алеї на Андріївському узвозі у строк до 14 лютого 2022 року.

Розробити детальний план розміщення для продавців повинні до 14 лютого.

Крім того, КМДА вирішила ліквідувати стихійну торгівлю сувенірною та художньою продукцією на вулицях Десятинній та Володимирській у Шевченківському районі.

Нагадаємо, у Києві планують заборонити прибудову на фасадах об’єктів культурної спадщини.

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