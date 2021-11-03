У Києві "ювелір" крав прикраси, які йому приносили в ремонт: він обманув 11 людей

У Києві "ювелір" крав прикраси, які йому приносили в ремонт: він обманув 11 людей

Чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі.

У Києві "ювелір" зникав із цінними речами, які йому приносили в ремонт. Через його дії потерпіло 11 осіб.

Про це повідомили в Нацполіції м. Києва.

До правоохоронців звернулась потерпіла, яка повідомила, що вона на вулиці Сім’ї Сосніних віддала у майстерню на ремонт ювелірні вироби. Проте вона не може їх повернути, оскільки майстер зник та не приходить на роботу.

Слідство встановило, що чоловік забирав прикраси у ремонт, видавав клієнтам квитанцію, однак вироби не повертав і не виходив на зв'язок. Загалом жертвами "ювеліра" стало 11 осіб.

Особу шахрая встановили. Це - 40-річний іноземець. Загалом він викрав прикрас на загальну суму 287 тисяч гривень. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 та ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

Поліція Києва / Facebook

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