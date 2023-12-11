У Києві є відключення світла після нічної атаки

Внаслідок ракетної атаки по Києву в ніч проти 11 грудня без електроенергії залишилось 120 споживачів.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Загалом в Україні через бойові дії, технічні причини та негоду без електроенергії перебуває 491 населений пункт. А внаслідок нічного обстрілу столиці без електроенергії залишилось 120 споживачів.

"Київ. У результаті нічної атаки без напруги 120 споживачів. Триває огляд пошкоджених об’єктів", – повідомили в Міненерго.

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Там також поінформували, що знеструмлення є і в населених пунктах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кировоградської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Водночас у жодній з областей не застосовується обмеження електропостачання. Також не передбачається запровадження графіків відключень світла.

Ракетна атака по Києву 11 грудня

Російські війська спробували влаштувати ракетну атаку по Києву в ніч проти 11 грудня. Сили ППО збили ворожі цілі, однак уламки впали в Голосіївському та Дарницькому районах столиці. Постраждали декілька людей, є пошкодження будівель.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Гучні ніч і ранок! Балістичні ракети - по Києву!

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