У Києві є відключення світла після нічної атаки

Енергетики оглядають пошкоджені об’єкти.
Внаслідок ракетної атаки по Києву в ніч проти 11 грудня без електроенергії залишилось 120 споживачів.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.
Загалом в Україні через бойові дії, технічні причини та негоду без електроенергії перебуває 491 населений пункт. А внаслідок нічного обстрілу столиці без електроенергії залишилось 120 споживачів.
"Київ. У результаті нічної атаки без напруги 120 споживачів. Триває огляд пошкоджених об’єктів", – повідомили в Міненерго.
Читайте провідні новини дня:
- Дикий озвучив втрати України у війні з Росією
- В Україні хочуть мобілізувати ще одну категорію громадян: “100 тисяч можна забрати на фронт”
- "Я тебе віддам на кілька днів кадирівцям": українці розповіли моторошні історії про російський полон
Там також поінформували, що знеструмлення є і в населених пунктах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кировоградської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.
Водночас у жодній з областей не застосовується обмеження електропостачання. Також не передбачається запровадження графіків відключень світла.
Ракетна атака по Києву 11 грудня
Російські війська спробували влаштувати ракетну атаку по Києву в ніч проти 11 грудня. Сили ППО збили ворожі цілі, однак уламки впали в Голосіївському та Дарницькому районах столиці. Постраждали декілька людей, є пошкодження будівель.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Гучні ніч і ранок! Балістичні ракети - по Києву!
Читайте також: