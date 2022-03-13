У Києві є двотижневий запас необхідних продуктів на випадок блокади міста - КМДА

За даними КМДА, у столиці зараз знаходиться близько 2 млн киян.

У столиці силами Гуманітарного штабу сформовано двотижневий запас необхідних продуктів харчування для двох мільйонів киян на випадок блокади міста.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Основне завдання столичної влади – забезпечити всім необхідним кожного киянина і не допустити гуманітарної катастрофи в Києві. Долучивши до процесу всі міські служби, іноземних партнерів та український бізнес ми сформували необхідні потреби і вже на сьогоднішній день підготувались до можливих дій в разі блокади. Ті 2 мільйони киян, які не полишили свої домівки, не залишаться сам на сам у разі погіршення ситуації», – заявив Мондриївський.

Він також зазначив, що на сьогоднішній день Гуманітарний штаб забезпечує найнезахищеніші верстви населення і допомагає з логістикою роздрібній торгівлі, щоб мешканці мали змогу купувати все необхідне в магазинах та аптеках, які вже працюють.

У столиці працює комунальний транспорт, банки, заправки та автосервіси. Всю інформацію про працюючі заклади (аптеки; магазини; АЗС, тощо) можна дізнатися у додатку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, "кадировці" розстріляли поранених російських солдат поблизу Києва.

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