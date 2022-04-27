У Києві взяли під варту ексватажка "поліції ЛНР": що він накоїв за свою "кар’єру"

У Києві взяли під варту ексватажка "поліції ЛНР": що він накоїв за свою "кар’єру"

У Києві затримали та повідомили про підозру одному із екскерівників "поліції ЛНР" та бійцю збройного формування "ЛНР" – "НВБ "Заря". Суть підозри – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування.

Підозрюваному бойовику вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора 27 квітня.

За даними слідства, 2014 року житель Луганська підтримав так званий референдум з "незалежності ЛНР" та добровільно вступив до лав незаконного збройного формування "Заря". Згодом він зайняв посаду "заступника командира взводу патрульно-постової служби Лутугінського районного відділу поліції МВС ЛНР".

Варто наголосити, що "поліцейський" брав участь у бойових діях проти ЗСУ та правоохоронних органів України.

Тож, за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора затриманому повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного слідчого управління СБУ.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора також повідомили, що голові та 418 депутатам Держдуми Росії повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

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