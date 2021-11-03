У Києві вже заповнено майже 75% COVID-ліжок з киснем: Кличко попередив про можливу критичну ситуацію у лікарнях

Лікарні у Києві щодоби використовують від 35 до 45 тонн кисню.
В Києві ліжок з киснем для хворих на коронавірус наразі вже заповнено майже на 75%. У разі стрімкого збільшення кількості хворих, які потребують кисневої підтримки, у столиці може виникнути проблема браку кисню.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.
За його даними, наразі в столиці з 6050 ліжок, підготовлених для лікування хворих на коронавірус, 88 % з них уже оснащені системою подавання кисню.
"Сьогодні міські лікарні щодоби використовують від 35 до 45 тонн кисню. За словами лікарів, це майже втричі більше, ніж під час попередньої хвилі вірусу. І це - колосальні обсяги", - сказав Кличко.
Мер міста запевнив, що наразі у лікарнях, де виникають проблеми, одразу направляють додаткові запаси кисню.
"Кисень в місті поки є. Ми уклали попередньо договори з різними підприємствами на його поставку. Втім, у разі стрімкого збільшення кількості хворих, які потребують кисневої підтримки, - а сьогодні ліжка з киснем у столиці заповнені майже на 75% - фахівці не виключають, що може виникнути проблема браку кисню", - додав Кличко.
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