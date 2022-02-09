У Києві розквітли перші проліски

На Відрадному з’явилися вже кілька сотень невеликих кущиків.

У Києві на Відрадному масиві на вулиці Академіка Стражеска розквітли проліски.

Про це повідомляє телеканал "Київ".

За словами місцевих мешканців, вони посадили проліски декілька років тому, проте ті розрослися, адже галявина розташована у тіні між панельними будинками. Тому для пролісків тут сприятливі умови для росту. Зокрема, на галявині розквітли проліски звичайні, які є червонокнижними рослинами. Наразі на цій ділянці з’явились вже кілька сотень невеликих кущиків.

Проте, за словами мешканців, перші проліски з’явилися тут ще 10 січня.

Нагадаємо, що у Києві цього тижня очікується значне потепління, яке триматиметься мінімум до 17 лютого. Повітря прогріється до +6 градусів.

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