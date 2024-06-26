У Києві вводять додаткове обмеження для транспорту: подробиці

У Києві із 27 червня до 1 липня вводять обмеження для руху вантажного транспорту через прогнозоване значне підвищення температури.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Так, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, до кінця тижня в столиці очікується підвищення температури повітря вище + 28-30 ºС. Відповідно для збереження дорожнього покриття на вулицях і шляхах міста обмежать рух великовагового автотранспорту загальною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Обмеження для вантажоперевезень діятиме із 10:00 до 22:00.

В КМДА просять водіїв поставитися з розумінням до вимушених тимчасових незручностей.

Нагадаємо, липень стане найтеплішим місяцем 2024 року. Матимуть місце періоди нестійкої погоди з грозами, шквалами та зливами.

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