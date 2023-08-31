У Києві запровадять нові перепустки для пересування у комендантську годину: що варто знати водіям

Комендантська година у Києві триває з 00:00 до 5:00.

У Києві з 25 вересня запровадять перепустки нового формату на авто для пересування містом під час комендантської години.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація в Telegram.

У повідомленні йдеться, що заявки на отримання перепусток можна подавати з 4-го вересня до Центрального управління Військової служби правопорядку.

“Система перепусток повинна систематично оновлюватися, аби ними користувалися лише ті, хто відноситься до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади. Нагадую, що ці перепустки заборонено розміщувати під склом авто або на іншому видному місці. Вони виключно пред’являються за вимогою правоохоронців чи військових”, — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Також він зауважив, що згідно процедури, старі перепустки мають бути повернуті до Центрального управління Військової служби правопорядку.

“Мешканцям та гостям міста Києва нагадую — комендантська година є обов’язковою нормою в умовах воєнного стану. Тож будьте свідомими і не порушуйте правила”, — резюмував Сергій Попко.

Нагадаємо, у Верховній Раді запропонували встановити адмінвідповідальність за дрифтування. Йдеться про штраф у розмірі 8 500 грн.

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