У Києві встановлюють першу новорічну ялинку (фото)

Новорічну ялинку почали встановлювати на території одного зі столичних ТЦ.

У Києві біля ТРЦ "Блокбастер" на проспекті Степана Бандери почали встановлювати новорічну ялинку, навколо ялинки також монтують ковзанку.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

"У Києві вже розпочинають монтувати новорічні ялинки. В Оболонському районі буде щонайменше одна, біля ТРЦ "Блокбастер". Крім того, там же розпочався монтаж ковзанки, в центрі якої і буде ялинка", – йдеться у повідомленні.

На фото видно, що каркас майбутньої ялинки вже готовий, на ньому почали встановлювати елементи прикрас.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що попри війну та проблеми з електроенергію, у Києві планують встановити новорічну ялинку. Вже навіть розроблено декілька ескізів. Один із них оприлюднили в Мережі.

Після інформації про встановлення ялинки на сайті Київської міської ради з'явилася петиція проти встановлення новорічного дерева в столиці цього року. Містяни вважають, що витрачати кошти на неї під час повномасштабної війни недоречно, а святкувати треба після перемоги.

9 листопада на сайті Київської міської ради з'явилася альтернативна петиція із закликом "Не дамо Росії вкрасти Різдво" та пропозицією все ж таки встановити головну зелену ялинку за кошти меценатів.

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