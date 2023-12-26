У Києві встановлюють додаткові блокпости і посилюють перевірку громадян – яка причина

У Києві угрупування сил і засобів оборони міста у взаємодії з КМВА, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами проводитимуть навчання в різних районах від 25-го по 28-ме грудня. Через це у Києві встановлюють нові блокпости і посилюють перевірку громадян.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами, відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

"Війна не закінчилася. Загрози для столиці і її мешканців досі існують. І якщо Київ з кожен місяцем стає все більш безпечним – то це заслуга усіх структур, сил і відомств, які щоденно працюють задля вашої захисту! Такі тренування потрібно проводити системно, а за результатами штатного аналізу, після тренувань, виявляти недоліки, виправити помилки і ще краще готуватися до виконання важливого завдання – захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, військовий приголомшив заявою, що окупанти можуть спокійно піти на Київ.

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