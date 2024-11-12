У Києві встановлять головну ялинку країни: який вигляд вона матиме

Ялинка на Софійській площі у Києві символізуватиме нове життя та чисте небо.

Головна ялинка країни на Софійській площі в Києві буде прикрашена сніжно-білими та блакитними гірляндами. Ідею з інтернет-адресою та телефоном вирішили не реалізовувати.

Про це розповів президент компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький, яка займається організацією свята.

Цьогорічна ялинка в Києві на Софійській площі буде 12-15 метрів заввишки, символізуючи "біле полотно" та "блакитне чисте небо". Спочатку планувалося, що на білому полотні діти писатимуть побажання для країни, а також задумувалось, щоб ялинка мала номер телефону й інтернет-адресу для збору привітань. Проте ці ідеї відклали через тривале узгодження з Київською міською адміністрацією.

Як зазначив Добруцький, через затримки втілити плани повністю вже не вийде, і лишився лише варіант "С".

Нагадаємо, у Нью-Йорку була встановлена Різдвяна ялинка Рокфеллерівського центру, знаменуючи початок свят у місті.

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