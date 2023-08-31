У Києві всього за 4 дні зафіксували 11 температурних рекордів

Ніч на середу, 30 серпня, у столиці виявилась найтеплішою від 1956 року.

У середу, 30 серпня, у Києві вкотре були зафіксовані два температурних рекорди. Загалом протягом чотирьох днів підрахували 11 рекордів.

Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень, ніч на середу у столиці виявилась найтеплішою. Температура не опустилася нижче +21,4°С. Попереднє рекордне значення 1956 року перевищено на 2,0°С.

А середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +26,4°С, що перевищило попередній рекордний показник 1992 року на 0,6°С, а кліматичну норму – на 8,4°С.

Нагадаємо, синоптики здивували прогнозом, якою погода буде у вересні.

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