У Києві слідом за громадським транспортом може здорожчати проїзд у маршрутках

У Києві слідом за громадським транспортом може здорожчати проїзд у маршрутках

Остаточного рішення стосовно здорожчання вартості проїзду наразі немає.

У Києві слідом за громадським транспортом можуть здорожчати маршрутки.

Київська міська державна адміністрація 16 листопада повідомила про те, що від 1 січня 2022 року в Києві може суттєво здорожчати проїзд у громадському транспорті. Разова поїздка у метро, комунальних автобусах, трамваях та тролейбусах може зрости в два з половиною рази - до 20 гривень.

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Водночас у КМДА зазначають, що поки тривають громадські обговорення нового тарифу і він остаточно не затверджений.

Остаточного рішення ще немає

Водночас столичні приватні перевізники остаточного рішення стосовно здорожчання вартості проїзду наразі теж не мають.

В Асоціації перевізників Києва та Київської області кажуть, що потрібно дочекатися, коли відбудуться громадські обговорення намірів влади щодо підвищення вартості проїзду. Про це пише "Сьогодні".

"Остаточного рішення стосовно подорожчання вартості проїзду наразі немає. Нові розцінки озвучені заздалегідь. На запитання, чи підніматимуть вартість проїзду в приватних маршрутках, поки що складно відповісти. Дивитимемося по ситуації. Багато залежить від того, які вимоги до перевізників виставлятиме міська влада і якою буде остаточна вартість проїзду в КП "Київпастранс", – повідомив голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

Це питання обговорюватимуть ближче до 1 січня і ухвалюватимуть рішення.

"Раніше все було навпаки"

Водночас у Всеукраїнському об'єднанні перевізників зазначають, що раніше все було навпаки: спочатку в Києві дорожчав проїзд у маршрутках, а потім у комунальному транспорті.

"У цьому була логіка, оскільки комунальний транспорт дотується від міста та отримує всілякі субвенції з бюджету. А приватні маршрутки міська влада всіляко оминає. Здорожчання транспорту неминуче – все дорожчає: пальне, запчастини, електроенергія. Але те, що місто вирішило підняти вартість проїзду одразу в 2,5 раза, м'яко кажучи, шокувало всіх", – заявив голова Всеукраїнського об'єднання пасажирських перевізників Ігор Житинський.

За його словами, якщо влада все ж таки встановить такі тарифи на проїзд, то маршрутки однозначно теж дорожчатимуть.

"Це неминуче. Маршрутки дорожчатимуть. А що залишається перевізникам? Вони купують за власні кошти транспорт, несуть на собі все фінансове навантаження. Вони просто не можуть бути альтруїстами і працювати на збиток собі. Але мені здається, що міська влада маніпулює цифрами. І поки що невідомо, для чого це робиться. Я припускаю, що буде заявлено іншу вартість, меншу за 20 гривень", – каже Житинський.

"Комунальні підприємства збиткові, а їхні керівники досить заможні"

Голова Всеукраїнського об'єднання пасажирських перевізників радить керівникам комунального транспорту Києва чесно звітувати про свою роботу перед громадськістю, пише "Сьогодні".

"У нас парадоксальна ситуація. Комунальні підприємства збиткові, а їхні керівники досить заможні люди. Транспортна комунальна сфера є дуже непрозорою. Фактично неможливо пояснити, звідки та як вони формують тарифи... Судіть самі, за гроші киян – платників податків – купується новий транспорт, ціна якого в кілька разів вища, ніж на ринку, за гроші киян цей транспорт дотується, а тут ще й проїзд для киян буде вище навіть, ніж на приватних маршрутках. Це просто абсурд", – каже Ігор Житинський.

Як зекономити на вартості проїзду в громадському транспорті Києві від 1 січня 2022 року:

Для власників "Картки киянина" проїзд коштуватиме 12 гривень, незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).

проїзд коштуватиме 12 гривень, незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг). Під час купівлі одночасно 50 поїздок (електронний квиток) тариф зменшується на 5 гривень - одна поїздка коштуватиме 15 гривень, а всі 50 поїздок - 750 гривень. Загальна економія за придбання 50 поїздок - 250 гривень.

Під час поповнення електронного квитка на меншу кількість поїздок також діятимуть знижки.

Можна буде придбати місячні проїзні квитки зі знижками. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 гривні залежно від типу проїзного.

Залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються від моменту активації: на 24, 48 та 72 години.

У КМДА уточнили, що "місто зберігає пільги для всіх соціально-вразливих категорій населення".

Водночас "наразі кияни мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 грн (тариф на купівлю від 50 поїздок - ред.) і деякий час користуватися транспортом за старими цінами".

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