У Києві все частіше вибухають туристичні газові плитки: як ними правильно користуватися, щоб не згоріти

У разі вибуху газового балона у небезпеці не тільки мешканці квартири, а й сусіди і навіть перехожі.

В Україні через обстріли російських окупаційних військ, які значно пошкодили критичну інфраструктуру, що призвело до вимушених відключень світла побільшало випадків вибухів газу у багатоповерхівках, зокрема, у Києві. Усе через те, що мешканці почали масово використовувати портативні газові плитки та пальники, не дотримуючись техніки безпеки, що у результаті і призводить до трагедій з фатальними наслідками.

ТСН.ua. розповідає, як правильно користуватися автономними газовими плитками і балонами до них.

Що треба знати про туристичні газові плитки

Портативний газовий пальник-плитка має різний вигляд, але традиційно, складається з однієї конфорки та балона з газом. Нині ринок активно пропонує газові пальники, мовляв, це не дорого і під час відключень світла, такий предмет може стати в пригоді для приготування їжі чи підігріву води.

Але продавці часто не говорять, що якщо в будинку немає електричної плити, пальник не кращий варіант з кількох причин:

Одна конфорка.

Конструкція не розрахована на використання посуду великого літражу.

Малий обсяг палива (3-5 літрів).

Тому, якщо в будинку немає електричної плити, таким пальником можна лише закип’ятити чайник або посмажити яєчню.

Крім того, газові балони належать до джерел підвищеної небезпеки. Використовуючи туристичні газові плитки треба бути вкрай уважними і дотримуватися всіх необхідних запобіжних заходів.

Правила безпеки

Зберігати балони треба у спеціальних приміщеннях, які добре провітрюються, а також на відкритому повітрі за умови їхнього захисту від сонячних променів та дії атмосферних опадів. Температура повітря в приміщенні, де встановлені балони з газом, має бути не вище 45 °С.

Якщо балон стояв на морозі, газ в ньому перебуває в зрідженому стані. Якщо занести балон в тепло одразу, що міститься в ньому газ швидко перейде в газоподібний стан і сильно розшириться. Зростання тиску може розірвати балон, оскільки газ легко спалахує.

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Саме приміщення, де використовується така плитка із балоном, треба провітрювати. Зріджений газ вдвічі важчий за повітря і тому скупчується в низьких не провітрюваних місцях.

У приміщеннях для зберігання балонів з газами повинні бути встановлені прилади, які сигналізують про виникнення небезпечної концентрації газу.

У житлових будинках чи квартирах під час їхнього розміщення треба розуміти, що ставити їх можна не ближче 0,5 м від газової плити, 1 м від нагрівальних приладів.

Якщо вентиль закритий недостатньо добре, газ починає виходити і заповнювати приміщення. У результаті будь-яка іскра, навіть випадкова, може призвести до вибуху і пожежі.

Не можна залишати увімкненим газовий прилад без нагляду - особливо на ніч. Крім того, приміщення, де встановлені газові прилади, які працюють, заборонено використовувати для сну та відпочинку.

Заборонено користуватись газовими плитами для опалювання приміщень. Самостійно ремонтувати та підключати газовий прилад теж заборонено.

Забороняється використовувати балони, у яких минув термін періодичного огляду, відсутні встановлені клейма, несправні вентилі, пошкоджений корпус, забарвлення і написи не відповідають вимогам.

Рекомендується використовувати в газовому балоні ізобутан. Він є найбільш безпечним. Час від часу у балоні потрібно поновлювати запаси блакитного палива. Зробити це можна у кілька способів:

Купити новий вже заправлений балон

Обміняти порожній балон на заправлений

Звернутися на заправну станцію

У разі, якщо відсутні навички, самостійно замінювати не рекомендується!

Правила безпеки під час відключень світла

У ДСНС радять українцям, якщо зникло світло, вимкнути всі електроприлади. Особливо це стосується обігрівального обладнання та електроплит. Теж треба зробити, коли виходите з дому

Якщо використовувалося газове обладнання або відкритий вогонь, потрібно переконатися, що його погашено і не має горіння.

Також Державна служба України з питань праці наголошує на колективній безпеці у багатоквартирних будинках. Наприклад, якщо сусід встановив резервуар із пальним у квартирі із недотриманням правил безпеки, про ситуацію варто повідомити фахівцям.

До слова, у Києві зранку 14 листопада в будинку на житловому масиві Виноградар спалахнула пожежа через вибух газу. У Мережі повідомляють, що, попередньо, під час ранкового відключення світла мешканці будинку гріли їжу на газовому балоні, після вимкнення стався вибух і сильна пожежа у багатоповерхівці.

У коментарях до опублікованих відео люди пишуть, що, начебто, у цьому ЖК все ще немає опалення, а на верхніх поверхах ще й поганий тиск води.

Нагадаємо, у багатоповерхівці в Софіївські Борщагівці під Києвом загинуло три людини в результаті отруєння чадним газом. Як розповіли мешканці будинку, де сталася трагедія, одного із сусідів врятувало лише те, що в його квартирі стояв детектор газу із сигналізацією. Чоловік прокинувся та встиг провітрити помешкання.

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