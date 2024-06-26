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У Києві врятували лося, який опинився на футбольному полі

У Києві врятували лося, який опинився на футбольному полі

У київському парку врятували лося. Фото: Facebook

Дика тварина завітала до парку Партизанської слави, що у Дарницькому районі.

У Києві врятували лося, який потрапив у пастку на футбольному полі в парку Партизанської слави.

Про це повідомила Муніципальна охорона.

Напередодні ввечері дикий лось проломив огорожу футбольного поля в парку і заплутався в металевій сітці.

Лося помітили співробітники Муніципальної охорони. Вони оточили місце події та обмежили доступ до спортмайданчика, щоб від непередбачуваних дій дикої тварини не постраждали люди, які знаходилися у парковій зоні. 

Коли до парку Партизанської слави прибули зоофахівці, муніципали долучилися до операції з визволення лося. Операція пройшла успішно — тварина була врятована. 

Нагадаємо, в Києві на Оболоні у квартиру багатоповерхівки заповзла півметрова змія. Вона сиділа у пральній машині.

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