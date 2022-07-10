У Києві врятували ігуану Бориса, який втік з дому (фото)

У столиці врятували півторарічну ігуану Бориса, який чотири дні тому втік з дому. Рептилію на дереві помітив чоловік, який одразу викликав допомогу.

Історію порятунку тваринки розповіли у громадській організації Kyiv Animal Rescue Group.

Так, рятувальники виявили ігуану на клені на рівні 4-го поверху.

"Ігуана сиділа на кінці дуже тонких гілок, які відходять далеко від основного стовбура куди не заліз би навіть кіт, тому вирішили діяти таким чином: залізти по основному стовбуру на рівень місцезнаходження рептилії і струсити її в страховку. Але цей динозавр вирішив інакше. Коли рятувальниця почала трусити гілку рептилія пішла у її бік та сіла посередині гілки вчепившись мертвою хваткою. Середина не найкраще місце для струшування, адже там гілка майже не хитається", - повідомляють рятувальники.

Тому було прийнято рішення спилювати гілку та разом з ігуаною спустити в страховку. Однак і цей крок пішов не зовсім за планом.

"Пристрахувавши гілку (щоб вона різко не гепнулась та не прибила ні ігуану, ні страхувальників, ні когось з глядачів) рятувальниця за допомогою електропилки зрізала гілку і та повисла на мотузці, а ігуана замість того щоб успішно відправитись в страховку почала різко лізти вгору прямо на рятувальницю. Схопивши та спустивши її на землю рятувальники відкланялись аудиторії та повернули тваринку господарці, яка з‘явилась прямо під час кульмінації цієї епопеї", - резюмували рятувальники.

Нагадаємо, у центрі Дніпра рятувальники діставали каченят із пастки: зворушливі фото.

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