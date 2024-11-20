У Києві впали уламки дронів: в одному з районів зайнялася квартира

Наразі інформації про потерпілих немає.
Зранку 20 листопада у Києві внаслідок атаки безпілотників в Дніпровському районі впали уламки збитих цілей. Сталося займання квартири.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.
"Внаслідок атаки безпілотників збройних сил Росії по Києву сталося падіння уламків в Дніпровському районі міста. Сталося займання в квартирі багатоповерхового житлового будинку", - йдеться у повідомленні.
Наразі інформації про потерпілих немає.
Як повідомлялося, сьогодні зранку мешканців Києва просили перебувати в укриттях. Нам містом фіксували російські дрони.
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