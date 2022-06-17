У Києві восьмеро людей отруїлись вуличною їжею

Усі хворі госпіталізовані до інфекційного відділення.

У Києві зафіксували вісім випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію після вживання шаурми.

Усі хворі госпіталізовані до інфекційного відділення.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

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Як зазначається, усі хворі купували шаурму у павільйоні за адресою проспект Бажана, 3 у Києві.

"Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві розпочато захід зі збору інформації з виїздом до зазначеної адреси, спільно з представниками Національної поліції України та РДА", – йдеться у повідомленні.

Фахівці нагадують, що через літню спеку швидше розмножуються патогенні мікроорганізми та підвищується ризик отруєння. Тож слід ретельно обирати продукти і дотримуватися правил гігієни під час приготування, зберігання та споживання їжі.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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