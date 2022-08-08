У Києві водію автобуса стало зле під час тривоги і він в'їхав у стовп (відео)

Водію стало погано під час повітряної тривоги.
У Києві зранку 8 серпня сталася ДТП на проспекті Любомира Гузара. Водій автобуса в'їхав у стовп.
Про це повідомляє Telegram-канал "Реальный Киев".
За попередньою інформацією, водію стало зле під час повітряної тривоги, тому він не впорався з керуванням. На місце події приїхала швидка допомога.
Про постраждалих не повідомляється.
Нагадаємо, У Тернопільській області в суботу, 6 серпня, сталась аварія. У ДТП загинуло троє людей, ще троє осіб, серед яких є 7-річний хлопчик, госпіталізовані.
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