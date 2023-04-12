У Києві водійка напідпитку зробила "сальто мортале" на авто: потрульні виклали відео нічної ДТП

Драгер на місці події виявив 1,34 проміле алкоголю в крові 31-річної водійки.

На проспекті Леоніда Каденюка в Києві сталася моторошна ДТП за участю нетверезої кермувальниці.

Про це повідомила Патрульна поліція України.

31-річна жінка тричі перекинулася з автомобілем.

"На щастя, від таких кульбітів і маневрів водійки ніхто не постраждав. Проте, це швидше виняток із правил, адже всі ми знаємо, чим здебільшого закінчуються такі ДТП", - зазначили потрульні.

В результаті перевірки водійки на алкоголь 1,34 проміле в крові.

Потрульні склали на винуватицю протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КУпАП.

"А все могло закінчитись набагато серйозніше. Всі ми пам’ятаємо випадки масових травмувань і загибелі людей через таких водіїв…" - додали у поліції.

Тепер, можливо, авто у власниці конфіскують для потреб ЗСУ.

Нагадаємо, 11 квітня в на проспекті Гагаріна в Києві сталася ДТП за участі орендованої автівки. Водійка не впоралася з керуванням, через що авто вилетіло за межі проїжджої частини й перевернулася.