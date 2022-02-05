У Києві водійка на Lexus врізалася у поліцейський "фантом": фото

У Києві водійка на Lexus врізалася у поліцейський "фантом": фото

Спецавтомобіль отримав незначні пошкодження.

У суботу, 5 лютого, у Києві на Повітрофлотському шляхопроводі потрапив у ДТП так званий поліцейський “фантом” - спецавтомобіль патрульної поліції, який в автоматичному режимі проводить стеження за порушеннями правил дорожного руху.

Факт цієї аварії підтвердив на своїй сторінці у Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький.

За його словами, водійка автомобіля Lexus не дотрималася безпечного бокового інтервалу та здійснила зіткнення зі службовим автомобілем Skoda Kodiaq. Щодо винуватиці ДТП склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

"Унаслідок ДТП потерпілі відсутні. Службовий автомобіль "фантом" отримав пошкодження лакофарбового покриття. На ньому можна продовжувати повноцінно нести службу”, - повідомив Білошицький.

Він також зауважив, що “фантоми” не є якимись “невразливими космічніми капсулами”.

“Це звичайні авто зі спеціальним обладнанням. І так, з ними можуть траплятися ДТП на дорозі. І вірогідність у них на це більша набагато, ніж у звичайного авто, на якому їздять на роботу/з роботи. Вони постійно на дорозі й на патрулюванні. Тому, не потрібно робити з цього сенсації”, - наголосив поліцейський чиновник.

Фото з місця аварії опубліковано в Telegram-каналі "ДТП.Киев".

Нагадаємо, 25 січня в Україні на перше повноцінне патрулювання заступили так звані поліцейські "авта-фантоми” - спеціальні машини без розпізнавальних знаків, що стежать за порушеннями на дорогах в автоматичному режимі.

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