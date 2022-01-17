Підозрюваний агресивно відреагував на зауваження місцевого мешканця щодо неправильного паркування, накинувся на нього з кулаками та завдав тяжких травм.
У Києві водія Toyota Land Cruiser, який жорстоко побив перехожого, взято під варту з можливістю внесення застави в 1 млн гривень.
24-річний підозрюваний агресивно відреагував на зауваження 44-річного місцевого мешканця щодо неправильного паркування, накинувся на нього з кулаками та завдав тяжких травм.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
"Дніпровський районний суд м. Києва у суботу, 15 січня, задовольнив клопотання Дніпровської окружної прокуратури міста Києва та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці чоловіку, який під час конфлікту заподіяв киянину тяжких тілесних ушкоджень. Одночасно суд передбачив можливість внесення підозрюваним застави у розмірі 992 тис. гривень", - йдеться у повідомленні прокуратури.
Водночас суд відхилив клопотання сторони захисту про застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Підозрюваний свою вину визнав.
Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України.
Нагадаємо, 14 січня, перебуваючи біля одного з житлових будинків на вул. Аболмасова у Дніпровському районі Києва, підозрюваний агресивно відреагував на зауваження місцевого мешканця щодо неправильного паркування, накинувся на нього з кулаками та завдав тяжких тілесних ушкоджень.
Потерпілий, який внаслідок побиття отримав відкриту черепно-мозкову травму, перебуває в лікарні.
За словами лікарів, йому діагностовано набряк головного мозку.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Дніпровським управлінням поліції Києва.
Читайте також: