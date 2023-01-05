У Києві водія оштрафували на 34 тисячі гривень: випив алкоголь після незначної ДТП

Чоловіка оштрафували та позбавили прав на три роки.
У Києві днями склали адміністративний протокол на водія за вживання алкоголю після ДТП. Чоловік за кермом Renault, рухався заднім ходом та зіткнувся з дахом АЗС.
Коли на місце прибули поліцейські, то виявили у кермувальника ознаки алкогольного сп'яніння, повідомили в поліції Києва.
Чоловік не заперечував та пояснив свій стан тим, що після пригоди вживав алкоголь. Це підтвердив і результат приладу Драгер - 0,66 проміле.
Інспектори склали на водія протоколи за двома статтями: ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 4 ст. 130 (Вживання водієм після ДТП алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі) КУпАП.
Санкція останньої передбачає штраф у розмірі 34 тисячі гривень з позбавленням права керування на три роки.
У поліції нагадали, що відповідно до пункту 2.10 (є) ПДР, у разі причетності до ДТП водій зобов'язаний до проведення медичного огляду не вживати без призначення медичного працівника алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі. Крім тих, які входять до офіційно затвердженого складу аптечки.
Нагадаємо, на Київщині трапилася смертельна ДТП. Легковик на зустрічній смузі протаранив спиртовоз. Водій легкового автомобіля помер дорогою до лікарні.
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