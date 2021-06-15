У Києві водія маршрутки перед рейсом зазнімкували з пляшкою пива

Повідомляється також, що в салоні був сильний запах перегару.
У Києві пасажир зняв на відео водія маршрутки № 529, який за кермом вгамовував спрагу з пивної пляшки.
Про це повідомляє Телеграм-канал ДТП.kiev.ua.
Так, на відео можна побачити, як водій, чекаючи на час відправки автобуса, відкриває пивну пляшку і робить кілька ковтків.
Повідомляється також, що в салоні був сильний запах перегару.
Раніше у Києві п'яний водій маршрутки скоїв ДТП. Подія сталася у Подільському районі Києва. Патрульні склали адмінматеріали на нетверезого водія автобуса та лікарку, яка допустила його до роботи.
Також у Києві п'яний водій перевозив пасажирів на несправній маршрутці. Вміст алкоголю в його крові складав 0,82 проміле, що у чотири рази перевищує дозволений рівень.