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У Києві водій заблокував рух та побив інспектора з паркування, який складав постанову про порушення

У Києві водій заблокував рух та побив інспектора з паркування, який складав постанову про порушення

КМДА

Водія-порушника поліція розшукала через дві години після інциденту.

У Києві на вул. Генерала Алмазова водій побив інспектора з паркування через те, що той складав на нього постанову про порушення. 

Про це повідомили в Нацполіції м. Києва. 

Інцидент стався в четвер, 30 вересня. За даними поліції, водій автомобіля Skoda запаркувався у другій смузі, чим зупинив рух транспорту, який рухався позаду. Через це інспектор з паркування зробив йому зауваження та почав складати постанову про порушення. Проте водій вдарив паркувальника в обличчя та втік. 

Через дві години поліцейські розшукали водія. Ним виявися 36-річний чоловік. Проти порушника відкрили провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Йому загрожує до 5 років обмеження волі. 

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