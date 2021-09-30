У Києві водій заблокував рух та побив інспектора з паркування, який складав постанову про порушення

У Києві водій заблокував рух та побив інспектора з паркування, який складав постанову про порушення

Водія-порушника поліція розшукала через дві години після інциденту.

У Києві на вул. Генерала Алмазова водій побив інспектора з паркування через те, що той складав на нього постанову про порушення.

Про це повідомили в Нацполіції м. Києва.

Інцидент стався в четвер, 30 вересня. За даними поліції, водій автомобіля Skoda запаркувався у другій смузі, чим зупинив рух транспорту, який рухався позаду. Через це інспектор з паркування зробив йому зауваження та почав складати постанову про порушення. Проте водій вдарив паркувальника в обличчя та втік.

Через дві години поліцейські розшукали водія. Ним виявися 36-річний чоловік. Проти порушника відкрили провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Йому загрожує до 5 років обмеження волі.

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