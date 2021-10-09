У Києві водій-вбивця 10-річної дитини, вийшов на волю: у прокуратурі пояснили причину

У Києві водій-вбивця 10-річної дитини, вийшов на волю: у прокуратурі пояснили причину

За даними прокуратури, перед тим, як Островського відпустили, у нього збільшилась кількість адвокатів.

У Києві вийшов із СІЗО водій-вбивця Кирило Островський, оскільки суддя не встигла обрати йому запобіжний захід в необхідний термін. Цьому сприяли також дії його адвокатів.

Островський відомий тим, що на бульварі Лесі Українки у 2018 році на смерть збив 10-річну дівчинку та тікав від копів.

Про це розповіла речниця київської прокуратури Надія Максимець у коментарі "Київ. Newsroom" на телеканалі "Київ".

Суддею у справі є Христина Константінова.

За словами Максимець, в день судового засідання адвокати Островського оголосили про відвід Константінової. Вона, пославшись на кінець робочого дня, не поставила справу Островського на авторозподіл для передачі іншій судді. Островського відпустили.

Константінова наступного ж дня після засідання пішла у відпустку на один день.

Печерський суд у відводі судді Константінової відмовив, однак станом на 8 жовтня вона так і не розглянула клопотання про продовження запобіжного заходу Островському.

"Погоджуюся щодо неприпустимості такої ситуації (…) В ніч на 5 жовтня обвинувачений був звільнений з СІЗО, у зв’язку з завершенням строку тримання під вартою. Судді ці обставини були відомі. Вважаємо, що у понеділок можна було розглянути і відвід судді, і розглянути клопотання про продовження запобіжного заходу" — зазначила Максимець.

Зараз Островського не обрано жодного запобіжного заходу.

Зі слів Максимець, перед тим, як Островського відпустили, у нього збільшилась кількість адвокатів.

"Ми сподівалися, що в понеділок суд розгляне клопотання про продовження запобіжного заходу. Натомість, замість двох адвокатів з’явилося п’ятеро, які почали заявляти відводи іншим учасникам судового процесу. Прокурору, секретарю засідання, і вдруге було заявлено відвід суду" — зазначила Максимець.

Нагадаємо, Кирило Островський, 1995 року народження, — колишній боксер, власник і директор київської фірми Fit&Sweet. 25 липня 2018 року він на пішохідному переході на бульварі Лесі Українки збив 10-річну дівчинку, яка переходила дорогу разом із матір’ю на зелене світло. Островський на своєму Hummer проїхав ще кілька десятків метрів, намагаючись втекти. Водій чинив опір поліції під час затримання. Крім того, він відмовився здавати тест на вміст алкоголю та наркотиків у крові.

Постраждала дівчинка померла у кареті швидкої.

Як повідомило видання "Обозреватель" з посиланням на власні джерела, Островський — племінник кримінального авторитета Олександра Кириченка (відомий як "Саша Оболонський").

З 2018 року Островському кожні два місяці продовжували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але вирок так і не було винесено.

Довідка: Крістіна Константінова — суддя Печерського райсуду, яка нещодавно відправляла під домашній арешт активістів Філімонова і Ратушного після акції під ОПУ, а під час Революції Гідності дозволяла обшуки в Автомайдану. За даними ЦПК, вона заробляє 1 млн грн на рік. Її чоловік — ДБРівець Анатолій Тарасюк, який нещодавно став заступником директора управління ДБР у Львові.

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