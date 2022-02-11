У Києві водій вантажівки під наркотиками та алкоголем задавив чоловіка: суд виніс вирок

У Києві водій вантажівки під наркотиками та алкоголем задавив чоловіка: суд виніс вирок

В аварії постраждала ще одна людина.

У столиці до восьми років в'язниці засудили винуватця смертельного ДТП. Чоловік під наркотиками та алкоголем сів за кермо вантажівки та вбив людину.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Як стало відомо, подія сталася ще у жовтні 2021 року на проспекті Степана Бандери в Оболонському районі міста. Водій автомобіля MAN, який перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, під час руху наїхав на двох пішоходів: 25-річного та 44-річного чоловіків. Один із них згодом помер у лікарні.

“За результатами судового розгляду водія засуджено до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами. Обвинувачений також має сплатити потерпілій стороні понад 500 тисяч гривень моральної та матеріальної шкоди. Обвинувачений перебуває під вартою”, — розповіли в пресслужбі прокуратури міста.

Нагадаємо, що у Запорізькій області на дорозі зіткнулися легковик і маршрутне таксі. Внаслідок чого загинула жінка.

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