У Києві водій напав на інспектора із паркування та зламав йому ніс: деталі інциденту

У Києві водій напав на інспектора із паркування та зламав йому ніс: деталі інциденту

Відтепер поруч із інспекторами з паркування буде чергувати Муніципальна охорона.

У Києві здійснено жорсткий напад на інспектора із паркування.

Інцидент стався 30 вересня ввечері біля станції метро "Печерська" на вул. Генерала Алмазова, 14.

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Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у своєму Telegram-каналі.

"Це не перший напад на представників мерії Києва. Інспекторів із паркування лякають і атакують майже кожного дня. Але сьогодні – якось особливо жорстко. Але ми, незважаючи ні на що, продовжимо наводити порядок у паркувальному просторі міста. Правоохоронців закликаємо якомога швидше розслідувати напад", – зазначив Костянтин Усов.

За його інформацією, автомобіль Skoda Oсtavia АС6241СІ протизаконно запаркувався у другій смузі та зупинив рух транспорту позаду себе. Інспектор ніс службу неподалік і почав виконувати свою роботу, але несподівано отримав удари в обличчя. На місце прибула швидка і поліція. Лікарі діагностували перелом носа.

"Відтепер у найгарячіших точках, де спостерігається паркувальна анархія, поруч із інспекторами буде Муніципальна охорона. В Києві має панувати закон і порядок", – наголосив Усов.

Нагадаємо, за дві години поліцейські розшукали водія, який скоїв напад на інспектора. Ним виявися 36-річний чоловік. Проти порушника відкрили провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Йому загрожує до 5 років обмеження волі.

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