У Києві водій на великій швидкості збив на блокпосту двох нацгвардійців, один загинув на місці (відео)

За результатами огляду водій не був п'яним, а подальші експертизи встановлять, чи перебував він під дією наркотиків.

У Києві водій легковика на великій швидкості врізався на блокпост та збив двох солдат Нацгвардії, яеі несли служу, і протаранив дві автівки. Один із військовослужбовців загинув на місці події, іншого госпіталізували у лікарню.

Про це повідомляє столична поліція.

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Інцидент стався 25 липня 2023 року близько опівночі вже під час комендантської години у Святошинському районі столиці.

"Сьогодні о 00:05 годині до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на блокпосту поблизу станції метро "Святошин" водій автомобіля "Фольксваген" скоїв автопригоду з потерпілими. На місце події негайно виїхала швидка медична допомога та слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП", - розповіли у поліції.

Попередньо правоохоронці встановили, що 23-річний водій на великій швидкості наїхав на двох військовослужбовців Національної Гвардії України, які несли службу на блокпосту. Далі автомобіль протаранив ще дві припарковані автівки, в одній з яких був військовий територіального центру комплектування.

"Внаслідок зіткнення 49-річний солдат від отриманих травм загинув на місці, а його 26-річного товариша по службі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичного закладу. Ще одному постраждалому військовому надали допомогу на місці", - повідомили правоохоронці.

Зазначається, що правоохоронці на місці аварії провели огляд водія на стан сп’янінняа подальші експертизи встановлять, чи перебував він під дією наркотиків.

Керманича поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Водію загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, вночі 26 травня у Києві сталась смертельна ДТП. Суддя Олексій Тандир на блокпосту збив військовослужбовця Нацгвардії. Військовий помер на місці аварії.

Загиблим військовим Нацгвардії був 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко з міста Тальне на Черкащині. У нього залишилось троє дітей.

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