У Києві водій на повному ходу протаранив інше авто: є постраждалі (фото)

Причина зіткнення встановлюється.
У Києві в середу, 1 червня, сталася ДТП на Повітрофлотському проспекті. Водій ВАЗ на повному ходу протаранив Skoda.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
За словами очевидців, в аварії постраждали декілька осіб, зокрема водій Skoda. У нього зламана шия. Першу допомогу людям надали військові, які проходили повз.
На місце ДТП приїхали медики та поліцейські. Причина зіткнення встановлюється.
Нагадаємо, Національний банк України змінив умови обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСЦПВ) та за "європротоколом".
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