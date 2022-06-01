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У Києві водій на повному ходу протаранив інше авто: є постраждалі (фото)

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У Києві водій на повному ходу протаранив інше авто: є постраждалі (фото)

Фото: dtp.kiev.ua

Причина зіткнення встановлюється.

У Києві в середу, 1 червня, сталася ДТП на Повітрофлотському проспекті. Водій ВАЗ на повному ходу протаранив Skoda.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

За словами очевидців, в аварії постраждали декілька осіб, зокрема водій Skoda. У нього зламана шия. Першу допомогу людям надали військові, які проходили повз.

На місце ДТП приїхали медики та поліцейські. Причина зіткнення встановлюється.

Нагадаємо, Національний банк України змінив умови обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСЦПВ) та за "європротоколом".

Фото: dtp.kiev.ua / ©
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua / ©
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua / ©
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua / ©
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua / ©
Фото: dtp.kiev.ua

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