У Києві водій Mercedes збив чоловіка: від отриманих травм пішохід помер на місці (фото)

Особа загиблого встановлюється.
Водій автомобіля Mercedes здійснив наїзд на чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм пішохід помер на місці ДТП.
Наразі особа загиблого встановлюється.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
До поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими на проспекті Перемоги, що у Святошинському районі столиці. На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та лікарі.
"За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes, 1973 року народження, здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події. Наразі його особа встановлюється", - йдеться у повідомленні поліції.
Слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від трьох до восьми років, з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.
У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини та причини цієї автопригоди.
Нагадаємо, у Броварах водій Volkswagen Transporter збив на смерть пішохода. Зі слів керманича, чоловік перетинав проїжджу частину поза межами пішохідного переходу.
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