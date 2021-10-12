У Києві водій на Mercedes заїхав у павільйон для ванних кімнат: фото

За словами власника павільйону, сума збитків складає понад 10 тисяч доларів США.

У Києві водій на Mercedes заїхав у павільйон для ванних кімнат.

ДТП сталася у ніч проти 12 жовтня на шпалерному ринку на Окружній.

Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua.

За словами власника павільйону, сума збитків складає близько 0,3 мільйона гривень або понад 10 тисяч доларів США.

dtp.kiev.ua

Нагадаємо, у Києві місцевим не сподобалось, як припаркувався автомобіль BMV і вони обклали його бетонними брилами. Обурені мешканці на бетонні брили ще й поклали величезну колоду.

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