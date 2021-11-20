У Києві водій маршрутки знущався з літньої пасажирки: викинув посвідчення у вікно (відео)

У Києві водій маршрутки знущався з літньої пасажирки: викинув посвідчення у вікно (відео)

Старенька змушена була вийти на вулицю і шукати докмуент у темряві.

У Києві водій маршрутки знущався з пенсіонерки. Інцидент стався 19 листопада, близько 21:00, у маршрутному таксі "Метро Харківська-Бортничі" №474.

Про це повідомляє телеграм-канал "Киев Сейчас".

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За словами очевидців, жінка попросила проїхати по пенсійному. Водій спочатку нічого на це не відповів.

Пенсіонерка зайшла у транспорт і показала посвідчення. Тоді керманич різко вихопив його із рук пасажирки.

Жінка попросила віддати їй пенсійне посвідчення, сказала, що заплатить. Утім, водій відчинив вікно і викинув звідти документ.

Старенька змушена була вийти на вулицю і шукати документ у темряві. Варто зауважити, що ніхто із пасажирів у конфлікт не втрутився.

Нагадаємо, раніше Мережу розчулив вчинок водія з-під Рівного, який відмовився брати гроші від бабусі.

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