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У Києві водій маршрутки відмовив учаснику бойових дій у пільговому проїзді: як покарали перевізника

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У Києві водій маршрутки відмовив учаснику бойових дій у пільговому проїзді: як покарали перевізника

Фото: Укртрансбезпека

В одній із маршруток столиці водій відмовив учаснику бойових дій у пільговому проїзді.

У Києві перевізника, на маршруті якого відмовили учаснику бойових дій у пільговому проїзді, оштрафовано на 17 тис грн.

Про це інформує "Укртрансбезпека".

Праціники відомства провела рейд у Києві регулярного автобусного маршруту 545 (ст. м. "Дарниця" – вул. Єлізавети Чавдар).

Саме на цьому маршрут в одному з автобусів цього тижня водій відмовив учаснику бойових дій у пільговому проїзді. Пасажири автобусу зробили відеозапис, який підтверджував порушення.

Під час рейду також встановлено інші порушення вимог про транспорт. А саме, відсутність в автобусах передбачених законом документів: схеми маршруту та розкладу руху автобусів. 

Перевізникові виписали штраф у розмірі 17 тис грн.

"Укртрансбезпека" просить громадян повідомляти про порушення їхніх прав перевізниками на лінію інформаційної підтримки (044) 334 43 04.

Нагадаємо, що на вокзалі в Києві пасажири розлючені через нові металошукачі. У черзі доводиться стояти близько години.

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