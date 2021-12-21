У Києві водій-іноземець до смерті побив пішохода, який не порушив правил дорожнього руху

У Києві водій-іноземець до смерті побив пішохода, який не порушив правил дорожнього руху

Шофер кілька разів вдарив чоловіка по голові.

У Києві під суд відправили іноземця, котрий під час конфлікту на дорозі забив до смерті пішохода.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

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Як стало відомо, у лютому 2021 року на вулиці Архітектора Городецького у Печерському районі столиці. Там між водієм автомобіля Hyundai та пішоходом, який не порушував ПДР, стався конфлікт.

Шофер не впорався з емоціями, вийшов із авто та кілька разів вдарив чоловіка по голові. Внаслідок чого 52-річний потерпілий помер на місці. Після чого підозрюваний втік з місця інциденту. Проте згодом його все ж таки затримали та відкрили щодо нього кримінальне провадження за ч. 2 ст.121 (“Умисне тяжке тілесне ушкодження”) КК України.

“Затриманим виявився громадянин Азербайджану 1992 року народження, який має посвідку на проживання в Україні. Обвинувальний акт у вказаному резонансному кримінальному провадженні скеровано до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від семи до десяти років”, — повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, що у Києві молодик зламав череп охоронцю, бо той попросив одягнути маску.

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