У Києві водій BMW на мосту Патона влаштував стрілянину: фото

У Києві водій BMW на мосту Патона влаштував стрілянину: фото

У салоні автомобіля інспектори виявили пістолет, схожий на вогнепальну зброю.

У Києві водій BMW на мосту Патона влаштував стрілянину

Подія сталася 19 листопада близько 11-ї години.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

"На лінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину на мосту Патона. Заявник повідомляв, що водій транспортного засобу BMW, рухаючись мостом, здійснив декілька пострілів у повітря", - йдеться у повідомленні.

Найближчий екіпаж вирушив за адресою. Завдяки камерам відеоспостереження "Безпечне місто", патрульні встановили напрямок руху автомобіля.

Відпрацьовуючи територію, поліцейські побачили автомобіль, схожий за описом на вулиці Марії Приймаченко. У BMW було двоє чоловіків.

"Під час поверхневої перевірки у салоні автомобіля інспектори виявили пістолет, схожий на вогнепальну зброю. Пояснити охоронцям порядку походження зброї та причину хуліганського вчинку чоловіки не могли", - розповіли у поліції.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції. Виявлену зброю вилучили для проведення експертизи.

Нагадаємо, у Києві водій маршрутки знущався з літньої пасажирки: викинув її пенсійне посвідчення у вікно.

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