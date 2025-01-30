У Києві водій авто вистрелив кур'єру в голову: відео інциденту

У Мережі з'явилося відео з Києва, як водій авто вистрелив кур’єрові в голову .
У Києві водій авто вистрелив кур’єрові в голову через конфлікт на дорозі.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Інцидент стався біля метро "Звіринецька". Кур’єра врятував шолом. А пістолет, за даними місцевих пабліків, виявився газовим.
"Пістолет був газовий, ніхто не постраждав. Зброю вилучили та склали на власника протокол за стрільбу. Проводиться перевірка", – йдеться в повідомленні видання "Вголос".
Нагадаємо, що у Києві нетверезий водій протаранив сім авто.
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