У Києві водій авто вистрелив кур'єру в голову: відео інциденту

У Мережі з'явилося відео з Києва, як водій авто вистрелив кур’єрові в голову .

У Києві водій авто вистрелив кур’єрові в голову через конфлікт на дорозі.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Інцидент стався біля метро "Звіринецька". Кур’єра врятував шолом. А пістолет, за даними місцевих пабліків, виявився газовим.

"Пістолет був газовий, ніхто не постраждав. Зброю вилучили та склали на власника протокол за стрільбу. Проводиться перевірка", – йдеться в повідомленні видання "Вголос".

У Києві водій авто вистрелив кур’єру в голову

Нагадаємо, що у Києві нетверезий водій протаранив сім авто.

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