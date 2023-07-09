У Києві вода на пляжах не відповідає нормативам якості – де не можна купатися

Фахівці розповіли, на яких пляжах Києва краще не купатися і не відпочивати.

У Києві стан води на шістьох міських пляжах не відповідає вимогам Гігієнічних нормативів якості, фахівці радять там не купатися.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної продспоживслужби столиці.

Офіційно пляжний сезон у столиці цього року не відкривали.

За результатами санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень проби води не відповідають вимогам Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів на пляжах: "Веселка", "Райдуга", "Троєщина", "Галерний", "Вербний" та "Пуща Водиця".

Як зазначили в Держпродспоживслужби, моніторинг якості води водних об’єктів проводився в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах міста столиці, де можливий відпочинок із купанням.

Фахівці перевірили пляжі: "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Райдуга", "Тельбін", "Центральний", "Троєщина", "Чорторий", "Галерний", "Вербний" та "Пуща Водиця".

Нагадаємо, аналітики розповіли, що буде з цінами у серпні на оренду квартир у Києві.

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