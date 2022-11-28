У Києві вночі та вранці 28 листопада очікується туман: водіїв просять бути обережними

В ніч проти 28 листопада, а також зранку у Києві очікується туман, видимість 200-500 м.
28 листопада вночі та вранці очікується туман, видимість 200-500 м.
Про це повідомляє КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію
- уникати різких маневрів на дорозі.
Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та у темний час доби.
Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду.
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