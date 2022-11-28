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У Києві вночі та вранці 28 листопада очікується туман: водіїв просять бути обережними

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Києві вночі та вранці 28 листопада очікується туман: водіїв просять бути обережними

10 лютого над лісом туман до дощів та негоди / Фото: Pexels

В ніч проти 28 листопада, а також зранку у Києві очікується туман, видимість 200-500 м.

28 листопада вночі та вранці очікується туман, видимість 200-500 м.

Про це повідомляє КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.        

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та у темний час доби.

Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду.

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Перегляди
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