У Києві вночі та вранці 28 листопада очікується туман: водіїв просять бути обережними

В ніч проти 28 листопада, а також зранку у Києві очікується туман, видимість 200-500 м.

28 листопада вночі та вранці очікується туман, видимість 200-500 м.

Про це повідомляє КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію

уникати різких маневрів на дорозі.

Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та у темний час доби.

Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду.

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